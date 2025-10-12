قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الغرف السياحية: 90% نسبة الإشغال في شرم الشيخ قبل القمة

السياحة
السياحة
محمد شحتة

علّق حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على تأثير عقد قمة شرم الشيخ على حركة السياحة في مدينة السلام، قائلاً: "هذا حدث كبير لشرم الشيخ، وليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة قممًا كبيرة وتاريخية، فقد استضافت من قبل قممًا للسلام وانتهت بقمة المناخ، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في أمن مصر واستقرارها. كما يحمل ذلك رسالة قوية بأن مصر تفتح ذراعيها لكل ضيوفها، وكذلك رسالة للمستثمرين والسائحين بأن هناك تطورًا واضحًا في المنتج السياحي المصري".

وتابع رئيس اتحاد الغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "وجود هذا الزخم الدولي وحضور دول من مختلف أنحاء العالم، ونقل الحدث عبر شاشات التلفزيون عالميًا، سيكون له رسائل واضحة عن شرم الشيخ كمدينة سياحية تعتمد السياحة كمصدر دخلها الأول والأكبر".

وعن حجم الإقبال على فنادق المدينة، قال الشاعر: "منذ أكثر من عام، ونسبة الإشغال في مدينة شرم الشيخ تتجاوز 90%. ووجود المؤتمر والدول المشاركة فيه يجذب نوعية جديدة من السائحين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "الإشغال مرتفع، بالفعل  ولكن الأسعار سترتفع أيضًا، بعد القمة  خاصة أن شرم الشيخ مدينة معروفة لدى الأمريكيين، وسيكون الطلب على الحجوزات أكبر، فضلًا عن بقية الدول الأخرى".

وأردف: "شرم الشيخ باتت من أجمل مدن الشرق الأوسط، وأشيد بجهود محافظ جنوب سيناء، التي جعلت منها درة المدن السياحية في المنطقة".
ولفت إلى جهود القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع المحافظ في عمليات تجميل المدينة وتطويرها، داعيًا إلىاستمرار الاهتمام بشرم الشيخ بعد الحدث الكبير الذي ستشهده المدينة غدًا، لتصبح مقرًا دائمًا للمؤتمرات الكبرى.
أما عن مطالب المستثمرين، فأوضح الشاعر: هناك ثلاث مطالب رئيسية لنا  حيث نطالب بإلغاء ضريبة الملاهي لإتاحة الفرصة لإقامة المهرجانات والاحتفالات، والمطلب الثاني يتعلق بأراضي شرم الشيخ، إذ نحتاج إلى تحفيز أكبر للقطاع الترفيهي، ولذلك يجب أن تكون الأراضي الخلفية بأسعار مناسبة وجاذبة لتنمية المنطقة الخلفية. كما يجب مناقشة وحل مشاكل تصدير العقار لدعم هذا القطاع الحيوي".

