اختفاء الصحفي صالح الجعفراوي خلال التغطية الإعلامية بغزة يثير الجدل عبر مواقع التواصل ..تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي خلال تغطيته الميدانية في قطاع غزة.



وكشف الصحفي عبد الله العطار، أحد المقربين من الجعفراوي ابو ستوري علي انستجرام أن الاتصال بالصحفي انقطع منذ عدة ساعات خلال تغطيته الإعلامية في مدينة غزة، مؤكدًا أنه لا توجد أي معلومات دقيقة حتى اللحظة حول مكانه أو حالته الصحية.

وأضاف: "الزميل والصديق صالح الجعفراوي مقطوع الاتصال معه منذ ساعات، ولا نعلم إن كان بخير أو أصيب خلال التغطية.. نسأل الله له السلامة والعودة سالمًا لأهله وزملائه".



ويُعد الجعفراوي من الصحفيين النشطين في تغطية الأحداث الميدانية في قطاع غزة، حيث اعتاد نقل صورة الواقع الإنساني تحت القصف لحظة بلحظة، مما جعل غيابه المفاجئ يثير قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الفلسطينية والعربية.

ولا تزال جهود البحث عنه مستمرة حتى اللحظة، وسط دعوات من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتأمين سلامة الطواقم الصحفية العاملة في مناطق النزاع.