المنصة الإلكترونية.. رئيس مياه الأقصر يطالب بحملات توعية للمواطنين

عقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر إجتماعاً شمل القطاع التجارى وخدمة العملاء .

وتم عرض نسبة التعاقدات والتقديم لإشتراكات المواطنين بعد دخول خدمة الصرف الصحى بمركز ومدينة الطود والتى شملت الخدمة مناطق لفتاتيح - نجع العرب - نجع مسلم - الضمان - مساكن مبارك - مساكن الإيواء العاجل الأولى بالرعاية حيث أوصى بضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين فى تقديم الاشتراكات الجديدة.



وطالب رئيس مجلس الإدارة بضرورة البدء فى عمل حملات توعية للمواطنين بطرق الدفع الإلكترونية وعن طريق المنصة الإلكترونية والتى من شأنها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات من خلال الرقمنة.

وأشار إلى أن المنصة توفر مجموعة شاملة من الخدمات، منها: الاستعلام عن الفواتير والمدفوعات، تسجيل قراءة العداد، متابعة طلبات العملاء، وتقديم الشكاوى والاقتراحات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويعد إطلاق هذه المنصة خطوة نوعية في تحويل خدمات المياه والصرف الصحي بالأقصر إلى بيئة رقمية متكاملة، تواكب التطورات الحديثة، وتضمن تقديم خدمات مبتكرة وفعالة للمواطنين، مع تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.