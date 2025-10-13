نائب محافظ الأقصر يشدد على الجزاءات القانونية حيال تعطيل أى مسؤول لمصالح المواطنين

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اللقاء المفتوح الأسبوعي بقاعة المؤتمرات الدولية.

جاء اللقاء بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من مديري المديريات الخدمية أو ممثليهم، حيث تم الاستماع إلى المواطنين ومناقشة طلباتهم وشكواهم بشكل مباشر.

وخلال اللقاء، تم عرض وبحث عدد (٣٤) طلبا وشكوى تنوعت ما بين موضوعات تتعلق بقطاعات الكهرباء والمرافق والإسكان والرعاية الصحية، إلى جانب طلبات خاصة بتوفير فرص عمل ومساعدات ضمن برامج “تكافل وكرامة” وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد أن اللقاءات المفتوحة تمثل أحد أهم آليات التواصل الفعّال مع المواطنين، وتُسهم في سرعة رصد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها في إطار من الشفافية واحترام القانون.

كما شدد نائب المحافظ على ضرورة التعامل الجاد مع جميع الطلبات المقدمة، وسرعة البت فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وبما يحقق استجابة فورية وملموسة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن أى مسؤول يتقاعس عن دوره فى حل مشكلات المواطنين يعرض نفسه لجزاءات قانونية.

واختتم نائب المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار نهج المحافظة في عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وترسيخًا لقيم التواصل والاهتمام بخدمة المواطن الأقصري في المقام الأول.