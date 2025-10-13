مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة عائلية بسبب خلاف على أرض بالأقصر

شهدت منطقة منشاة العماري بمحافظة الأقصر اليوم وقوع مشاجرة بين عائلتين تطورت لاستخدام الأسلحة النارية وأسفرت عن مصرع أحد الأشخاص متأثرا بإصابته بطلق خرطوش.

وتبين من المعاينة الأولية أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلاف قديم على قطعة أرض، وتبادل خلالها الطرفان إطلاق النار مما أدى لإصابة أحد المواطنين بإصابة خطيرة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.