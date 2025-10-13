قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة توصيل الغاز ورصف طريق أرمنت الوابورات

محافظ الأقصر يوجه بسرعة توصيل الغاز ورصف طريق أرمنت الوابورات
محافظ الأقصر يوجه بسرعة توصيل الغاز ورصف طريق أرمنت الوابورات
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر ، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس شامل أسامة ممثل شركة غاز مصر

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بسرعة البدء في توصيل خدمة تركيب الغاز الطبيعي بمنطقة أرمنت الوابورات، على أن تنتهي الشركة من إدخال الخدمة خلال شهر واحد.

كما أصدر محافظ الأقصر توجيهاته إلى مديرية الطرق والنقل ببدء أعمال رصف الطريق بالمنطقة فور الانتهاء من تركيب الغاز، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.
كما وجه محافظ الأقصر رئيس مدينة ارمنت بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش حديقة الطفل وحديقة المناسبات السعيدة التى يقوم بأعمالها جهاز التعمير فرع البحر الاحمر  

وأكد عماره أن محافظة الأقصر تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية الأساسية في جميع القطاعات.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمهات مصر: ندعو المدارس لتوعية الطلاب بأهمية قمة السلام بشرم الشيخ

جانب من الاختبارات

بدء اختبارات النقاشين المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات

استثمار جديد

وزير الاستثمار: الحكومة ترسخ بيئة استثمارية طويلة الأجل

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد