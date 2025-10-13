محافظ الأقصر يوجه بسرعة توصيل الغاز ورصف طريق أرمنت الوابورات

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر ، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس شامل أسامة ممثل شركة غاز مصر

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بسرعة البدء في توصيل خدمة تركيب الغاز الطبيعي بمنطقة أرمنت الوابورات، على أن تنتهي الشركة من إدخال الخدمة خلال شهر واحد.

كما أصدر محافظ الأقصر توجيهاته إلى مديرية الطرق والنقل ببدء أعمال رصف الطريق بالمنطقة فور الانتهاء من تركيب الغاز، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

كما وجه محافظ الأقصر رئيس مدينة ارمنت بمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش حديقة الطفل وحديقة المناسبات السعيدة التى يقوم بأعمالها جهاز التعمير فرع البحر الاحمر

وأكد عماره أن محافظة الأقصر تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية الأساسية في جميع القطاعات.