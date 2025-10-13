غدا ..محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بشرق السكة الحديد بتخفيضات تصل إلى 30%

يفتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، معرض سوق اليوم الواحد بمنطقة شرق السكة الحديد وذلك خلف محطة قطار الأقصر .

ويشارك في المعرض 10 سيارات متنقلة تابعة للشركة المصرية والقطاع الخاص، حيث تقوم بعرض مجموعة متنوعة من السلع تشمل الدواجن المجمدة، واللحوم، والسكر، والزيت، والأرز، ومنتجات البقالة المختلفة، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وذلك بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%.

ويحضر الافتتاح المهندس عبد الرازق الصافي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي تنظيم المعرض بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، على أن يستمر ليوم واحد فقط، مع التنسيق لإقامة معارض مماثلة في عدة مناطق على مستوى المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.