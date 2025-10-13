رئيس جامعة الأقصر تتابع إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية

واصلت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، متابعتها إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر، خلال اجتماع عقدته مع اللجنة المسؤولة.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الجامعة؛ مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية من جامعة الأقصر للطلاب؛ بتسكين عدد الطلبة والطالبات من الحالات الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإليكتروني من تنسيق المرحلة الثالثة أو القدامى أو لم تنطبق عليهم الإسكان الطلابي إلا انهم في حاجة ماسة للسكن الجامعي، لمن لم يسجل على الموقع الإلكتروني من أبناء الارامل والمطلقات ومحدد الدخل والتكافل وكرامة.



كما أوضحت اللجنة أنه يتم تسكين الطلبة والطالبات بدءً من الإثنين الموافق 12/10/2025 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ( اول قسيمة )، ويتم تسكينهم بعد ختم إيصال من شئون الإقامة وذلك لاستلام عدد( 2صور شخصية + 2صور بطاقة الطالب +صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه + بطاقة الترشيح للطلاب الجدد مختومة من شئون الطلاب ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية وكذلك تمهيداً لاستخراج الكارنيهات، ويحرم من السكن بالمدن الجامعية كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول.

وبشأن دفع رسوم أول قسيمة للحالات الإجتماعية؛ أوصت اللجنة بأن يسدد الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية رسوم الإقامة بالمدن الجامعية نصف شهر.