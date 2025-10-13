قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتابع إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية

رئيس جامعة الأقصر تتابع إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية
رئيس جامعة الأقصر تتابع إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية
شمس يونس

واصلت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، متابعتها إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر، خلال اجتماع عقدته مع اللجنة المسؤولة.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الجامعة؛ مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية من جامعة الأقصر للطلاب؛ بتسكين عدد الطلبة والطالبات من الحالات الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإليكتروني من تنسيق المرحلة الثالثة أو القدامى أو لم تنطبق عليهم الإسكان الطلابي إلا انهم في حاجة ماسة للسكن الجامعي،  لمن لم يسجل على الموقع الإلكتروني من أبناء الارامل والمطلقات ومحدد الدخل والتكافل وكرامة.
 

كما أوضحت اللجنة أنه يتم تسكين الطلبة والطالبات بدءً من الإثنين الموافق 12/10/2025 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ( اول قسيمة )،  ويتم تسكينهم بعد ختم إيصال من شئون الإقامة وذلك لاستلام عدد( 2صور شخصية  + 2صور بطاقة الطالب +صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه + بطاقة الترشيح للطلاب الجدد مختومة من شئون الطلاب ) وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية وكذلك تمهيداً لاستخراج الكارنيهات،  ويحرم من السكن بالمدن الجامعية كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول.

وبشأن دفع رسوم أول قسيمة للحالات الإجتماعية؛ أوصت اللجنة بأن يسدد الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية رسوم الإقامة بالمدن الجامعية نصف شهر.

