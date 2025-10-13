قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب يضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب منتصف أكتوبر

معرض الاقصر للكتاب
معرض الاقصر للكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر وبيت الشعر، لإطلاق فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة المعرفة في مختلف محافظات مصر، ولا سيما في صعيدها العريق.

واختير الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي شخصية هذا العام للمعرض، تقديرًا لعطائه الأكاديمي والفكري في مجال الأدب والنقد.

ويأتي تنظيم المعرض استكمالًا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، تأكيدًا على حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وجعل الكتاب في متناول جميع فئات المجتمع، ويُعد الحدث تظاهرة ثقافية شاملة تجمع بين الأدب والفن والفكر، وتفتح آفاقًا للحوار والتفاعل بين المبدعين والجمهور.

تشارك في الدورة الرابعة نخبة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وهيئات وزارة الثقافة المختلفة، التي تقدم أحدث إصداراتها بأسعار رمزية تناسب الجميع، كما يتضمن البرنامج لقاءات فكرية وندوات أدبية وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، إضافة إلى ورش فنية للأطفال وعروض موسيقية وفنية تقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويأتي معرض الأقصر للكتاب ضمن خطة وزارة الثقافة لتعميم معارض الكتاب في جميع المحافظات، دعمًا للثقافة المحلية وتشجيعًا على القراءة، إذ تمثل الأقصر بما تحويه من إرث حضاري وتاريخي عريق مركزًا إشعاعيًا للثقافة والفكر في صعيد مصر.

وتشهد الدورة الحالية تطويرًا في التنظيم والفعاليات بما يضمن تقديم تجربة ثقافية متكاملة تليق بمكانة الأقصر وتلبي تطلعات جمهورها، ليبقى المعرض أحد أبرز المحافل الثقافية في الجنوب، وجسرًا متجددًا للتواصل بين الكتاب والجمهور، ومنصة لترسيخ قيمة القراءة كركيزة أساسية لبناء الوعي.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

محافظ البحيرة

البحيرة: خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 470 مواطنا بقوافل سكانية

ترعة الزاوية

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة الزاوية |صور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

