انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب منتصف أكتوبر

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر وبيت الشعر، لإطلاق فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة المعرفة في مختلف محافظات مصر، ولا سيما في صعيدها العريق.

واختير الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي شخصية هذا العام للمعرض، تقديرًا لعطائه الأكاديمي والفكري في مجال الأدب والنقد.

ويأتي تنظيم المعرض استكمالًا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، تأكيدًا على حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وجعل الكتاب في متناول جميع فئات المجتمع، ويُعد الحدث تظاهرة ثقافية شاملة تجمع بين الأدب والفن والفكر، وتفتح آفاقًا للحوار والتفاعل بين المبدعين والجمهور.

تشارك في الدورة الرابعة نخبة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وهيئات وزارة الثقافة المختلفة، التي تقدم أحدث إصداراتها بأسعار رمزية تناسب الجميع، كما يتضمن البرنامج لقاءات فكرية وندوات أدبية وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، إضافة إلى ورش فنية للأطفال وعروض موسيقية وفنية تقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويأتي معرض الأقصر للكتاب ضمن خطة وزارة الثقافة لتعميم معارض الكتاب في جميع المحافظات، دعمًا للثقافة المحلية وتشجيعًا على القراءة، إذ تمثل الأقصر بما تحويه من إرث حضاري وتاريخي عريق مركزًا إشعاعيًا للثقافة والفكر في صعيد مصر.

وتشهد الدورة الحالية تطويرًا في التنظيم والفعاليات بما يضمن تقديم تجربة ثقافية متكاملة تليق بمكانة الأقصر وتلبي تطلعات جمهورها، ليبقى المعرض أحد أبرز المحافل الثقافية في الجنوب، وجسرًا متجددًا للتواصل بين الكتاب والجمهور، ومنصة لترسيخ قيمة القراءة كركيزة أساسية لبناء الوعي.