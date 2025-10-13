نائب محافظ الأقصر يشهد تدريبًا لتأهيل الشباب للعمل بقطاع السياحة والفندقة

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، فعاليات التدريب الموجه لطلبة الجامعات في مجال السياحة والفندقة، وذلك بحضور محمد عثمان الخبير السياحي ورئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، والدكتور أحمد إسماعيل الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأقصر وعضو لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، وبمشاركة ٥٠ طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات.

وخلال الفعاليات، شجع نائب محافظ الأقصر المتدربين على تنمية قدراتهم في شتى المجالات، وخاصة في المعرفة التكنولوجية وتطوير مهارات اللغات، مؤكدًا أن هذه المهارات تمثل مفتاح النجاح في سوق العمل السياحي.



كما أعلن عن تكرار البرنامج التدريبي عقب انتهاء المجموعة الحالية، وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر ولجنة السياحة الثقافية ومكتبة مصر العامة بالأقصر، بهدف تعميم الفائدة على أكبر عدد من الشباب.



ومن جانبه، تحدث رئيس لجنة السياحة الثقافية عن فرص التدريب العملي بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة فرص عمل متنوعة للشباب في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام التدريب، أعرب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم لنائب محافظ الأقصر ولجنة السياحة الثقافية ولأساتذة الجامعة المشاركين على دعمهم وتشجيعهم.