وفد صيني: مجمع الأقصر الطبي مذهل.. والرعاية الصحية: إنجاز نوعي وشهادة دولية| صور

استقبل مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة جيانغشي الصينية، حيث أشاد الوفد بما شاهده من مستوى متطور في الخدمات الطبية وجودة البنية التحتية داخل المجمع، مؤكدين أن «التأثير مذهل ونأمل في تعزيز التعاون وتحقيق نجاحات أكبر».

كان في استقبال الوفد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب المدير، وعدد من قيادات الهيئة. وتفقد الوفد خلال جولته أقسام المجمع المختلفة، والتي تضم 172 سريرًا داخليًا و57 سرير عناية مركزة و26 حضّانة و8 غرف عمليات، إلى جانب أكبر وحدة لعلاج الحروق في صعيد مصر.

وأعلن الوفد الصيني استعداده الكامل لاستضافة الكوادر الطبية المصرية للتدريب داخل مؤسساتهم الصحية في الصين، وتبادل الخبرات في مجالات الطب الحديث، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما أبدوا إعجابهم بالأجنحة الفندقية المخصصة للسياحة العلاجية داخل المجمع، معتبرين أنها تمثل إضافة قوية لمكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية للعلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إشادة وفد جيانغشي تمثل شهادة دولية جديدة على نجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة التي تضاهي الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى أن مجمع الأقصر الطبي تجاوز حاجز المليون خدمة طبية وفق معايير الجودة العالمية خلال فترة وجيزة.

وأضاف السبكي أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة التشغيل وفعالية الاستثمار في البنية التحتية الصحية بالصعيد، موضحًا أن المجمع يستقبل يوميًا أكثر من 2700 منتفع عبر أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.