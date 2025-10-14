محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد ومحطة الغاز الطبيعي بالعوامية

قام محافظ الأقصر، بجولة تموينية موسعة بربوع مدينة الأقصر، تفقد خلالها عدداً من المنشآت التموينية والخدمية، وافتتح عدداً من المشروعات الجديدة.

بدأ محافظ الأقصر جولته ، بافتتاح مركز خدمة المواطنين وسط المدينة التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وذلك بحضور اللواء د. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر.

وتفقد المحافظ خلال الجولة المخبز الآلي التابع لشركة مطاحن مصر العليا والذي يعمل بطاقة يومية قدرها 25 شيكارة زنة 50 كجم، وينتج نحو 18,125 رغيفاً يومياً، موجهاً بسرعة إعادة تأهيل المخبز وطلاء واجهاته بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما افتتح المهندس عبد المطلب عمارة سوق اليوم الواحد خلف محطة سكك حديد الأقصر، والذي شاركت به 13 شركة من القطاعين العام والخاص، عارضة منتجاتها من السلع الغذائية والمجمدات والدواجن، بنسبة تخفيضات وصلت إلى 40%، وذلك بالتعاون بين محافظة الأقصر ومديرية التموين والغرفة التجارية.

ونظراً للإقبال الكبير من المواطنين، أصدر محافظ الأقصر قراراً بتمديد عمل السوق ليوم إضافي لتلبية احتياجات الأهالي.

واختتم محافظ الأقصر جولته بافتتاح محطة الجمعية التعاونية للبترول (محطة إيزيس) بالعوامية، بعد إضافة نشاط الغاز الطبيعي بجانب باقي المنتجات البترولية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة أن الجولة تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التموينية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيداً بتعاون الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين في تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال.