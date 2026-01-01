قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: تحركات مصر الإقليمية تعكس رؤية متكاملة لبناء السلام والاستقرار

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجهود المصرية المتواصلة لإحلال السلام وترسيخ الاستقرار في محيطها العربي والإفريقي تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها التاريخي كعنصر توازن وحائط صد أمام محاولات تفكيك الدول وإشعال الصراعات في المنطقة.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له  الأربعاء، إن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إعادة صياغة دور مصر الإقليمي على أسس واقعية تقوم على دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول، ورفض منطق الفوضى والتدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما جعل القاهرة طرفًا موثوقًا ومقبولًا في مختلف ملفات الوساطة والتقريب بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على إدارة الأزمات، بل امتدت إلى معالجة جذور الصراعات، سواء عبر دعم مسارات الحل السياسي في عدد من الدول العربية، أو من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في ملفات الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب، بما يحقق الاستقرار المستدام لا الحلول المؤقتة.

وأشار الحبال إلى أن رؤية الرئيس السيسي تقوم على الربط بين السلام والتنمية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن غياب العدالة الاقتصادية وانتشار الفقر يمثلان بيئة خصبة للصراعات والتطرف، لافتًا إلى أن مصر تبنت هذا النهج في علاقاتها الإفريقية عبر مشروعات البنية التحتية، ودعم القدرات الوطنية، وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وشدد على أن الدور المصري في محيطه العربي والإفريقي لم يكن يومًا قائمًا على الشعارات، بل على مواقف عملية وتضحيات سياسية تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي والإفريقي ككل، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية، وليس بحثًا عن مكاسب ضيقة أو نفوذ مؤقت.

وأوضح الحبال، أن الاستقرار الذي تسعى إليه مصر هو استقرار شامل يحفظ كرامة الشعوب ويصون وحدة الدول، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا متواصلًا للدور المصري، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة ومحاولات مستمرة لإعادة رسم خرائط النفوذ بالقوة.

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

الرئيس الروسي

مستشار بوتين السابق: الهجوم على المقر الرئاسي يقوّض المفاوضات مع أوكرانيا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية لا يوجد فيها تقييم به مجاملة إطلاقا.. أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

البرج الأيقوني

احتفالا بعام 2026.. علم مصر يزين البرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

