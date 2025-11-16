رئيس مياه البحر الأحمر يُشدّد على الالتزام بالمعايير القياسية في محطة الصرف الصحي الثلاثية

شدّد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، خلال تفقده اليوم محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية، على الالتزام بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة.

كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، ووجّه قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالالتزام بالمعايير الصحية في سحب عينات المياه، مع مراعاة مقاييس الجودة ومأمونية تداول مياه الصرف الصحي، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المحطة.

ويُذكر أن محطة المعالجة الثلاثية تبلغ طاقتها 90 ألف م³ يوميًا، ويتم استخدام مياه الصرف المعالج في ري الغابات الشجرية كوسيلة آمنة للتخلص من مياه الصرف الصحي المعالج والحفاظ على بيئة نظيفة، مع الالتزام بالمعايير القياسية في معالجة المياه.