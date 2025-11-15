كيف تعاملت محافظة الإسكندرية مع نوة المكنسة.. الصرف الصحي توضح

قال سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن نوة المكنسة بدأت منذ صباح يوم الأربعاء، وكانت شديدة للغاية يوم الخميس، ولكننا تمكنا من السيطرة على الأمور.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المحافظة ترفع حالتها القصوي قبل النوات بـ 24 ساعة، حيث قمنا بمراجعة كافة شبكات مصائد الأمطار، متابعا: لدينا ما يقارب من 60 ألف مصيدة أمطار، بالإضافة إلى عربيات الشفط ومعدات التسليك ووجود 4 ألاف عامل.

واسترسل: بعد انتهاء النوة بـ ساعة نجحت المحافظة في شفط كافة مياة الأمطار، ولدينا 101 نقطة تمركز للتعامل مع مياه الأمطار، منوها بأن حدة النوة بدأت تنخفض وكميات الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى أن المحافظة تقلت بعض الشكاوى من المواطنين، ولكننا تعاملنا على الفور مع الشكاوى، مشددا على أن كمية الأمطار كانت كثيرة للغاية ويتم التعامل معاها بطرق احترافية.