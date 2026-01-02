الصين :المناورات العسكرية الأخيرة حول تايوان تظهر القوة الكبيرة لنا في مكافحة النزعات الانفصالية



أكدت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن المناورات العسكرية الأخيرة حول تايوان تظهر القوة الكبيرة للصين في مكافحة "النزعات الانفصالية"، وتعزيز إعادة التوحيد ومواجهة التدخل الخارجي.

وقالت الوزارة الصينية في بيان لها : جيش التحرير الشعبي كان مبررًا تمامًا وضروريًا، ولا يُلام على تنظيمه للعمليات المناهضة للانفصال ومواجهة التدخل حول تايوان.

ووفق البيان الصيني ؛ فقد حثت وزارة الدفاع الدول والمؤسسات المعنية على الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة، ووقف دعم قوى "استقلال تايوان"، و"التوقف عن إثارة المشاكل" في قضايا مضيق تايوان.