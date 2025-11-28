مازن الغرباوي: عروض المهرجان تبث بشكل مباشر يوميًا

أكد المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ان العروض المشاركة في الدورة العاشرة، يتم يتم بثها بشكل مباشر علي الصفحة الرسمية للمهرجان.

وقال المخرج مازن الغرباوي: العروض المشاركة تبث علي الصفحة الرسمية للمهرجان بشكل مباشر وبجودة عالية، وعقب انتهاء العرض يتم عمل مونتاج لها، وبثها ايضًا.

وكان قد شهد اليوم الثاني من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عددًا من الفعاليات والعروض الهامة، كان أبرزها العرضُ المسرحي المصري «قبل انتهاء العالم بدقيقة»، والذي يشارك في مسابقة المونودراما.

وحظي العرض، الذي تولّى إخراجه وكتابته ماركو نبيل، بإعجاب الحاضرين؛ إذ حصد بطل العمل أبانوب بحر إشادات واسعة، كما حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على الإثناء على العرض وأداء البطل، وصعدتا إلى المسرح لالتقاط صورة مع فريق العمل.

كما شهد اليوم الثاني عرض المسرحية الإيطالية «سكرين»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، واستمر التصفيق لفريق العمل لمدة تجاوزت خمس دقائق.