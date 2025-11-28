مازن الغرباوي: من الوارد تقديم حفلات غنائية بمهرجان شرم الشيخ الدورات القادمة

كشف المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن مد مدة الفاعليات الخاصة بالمهرجان العام القادم لتصل الي 10 ايام.

وقال مازن الغرباوي: من الوراد خلال الخمس دورات القادمة ان نقدم حفلات غنائية لنجوم الطرب العربي ضمن فاعليات المهرجان.

وكان قد شهد اليوم الثاني من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عددًا من الفعاليات والعروض الهامة، كان أبرزها العرضُ المسرحي المصري «قبل انتهاء العالم بدقيقة»، والذي يشارك في مسابقة المونودراما.

وحظي العرض، الذي تولّى إخراجه وكتابته ماركو نبيل، بإعجاب الحاضرين؛ إذ حصد بطل العمل أبانوب بحر إشادات واسعة، كما حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على الإثناء على العرض وأداء البطل، وصعدتا إلى المسرح لالتقاط صورة مع فريق العمل.

كما شهد اليوم الثاني عرض المسرحية الإيطالية «سكرين»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، واستمر التصفيق لفريق العمل لمدة تجاوزت خمس دقائق.





