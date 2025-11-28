تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم.. اليوم

يواصل مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة فعاليات دورته الثانية لليوم الرابع، حيث يشهد جدول اليوم عروضًا سينمائية متنوعة وفعاليات موازية في مختلف المسابقات.



ويقدّم المخرج تامر محسن، في تمام الثانية ظهرًا، ماستر كلاس يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، إلى جانب شباب المهنة وطلاب جامعة الفيوم. ويتحدث محسن خلال اللقاء عن رحلته في الإخراج وكتابة السيناريو، كما يفتح حوارًا مباشرًا مع الحضور، خصوصًا المهتمين بصناعة السينما، مستعرضًا أبرز محطاته التي رسخته كأحد أهم المخرجين في الدراما المصرية.



وشهد المهرجان، أمس، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد، والذي جذب حضورًا كبيرًا من الفنانين والجمهور، وضم مناقشات ثرية حول تجربته السينمائية ورؤيته الإخراجية.

