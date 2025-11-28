قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
فن وثقافة

تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم.. اليوم

تامر محسن
تامر محسن
سعيد فراج

يواصل مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة فعاليات دورته الثانية لليوم الرابع، حيث يشهد جدول اليوم عروضًا سينمائية متنوعة وفعاليات موازية في مختلف المسابقات.
 

ويقدّم المخرج تامر محسن، في تمام الثانية ظهرًا، ماستر كلاس يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، إلى جانب شباب المهنة وطلاب جامعة الفيوم. ويتحدث محسن خلال اللقاء عن رحلته في الإخراج وكتابة السيناريو، كما يفتح حوارًا مباشرًا مع الحضور، خصوصًا المهتمين بصناعة السينما، مستعرضًا أبرز محطاته التي رسخته كأحد أهم المخرجين في الدراما المصرية.
 

وشهد المهرجان، أمس، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد، والذي جذب حضورًا كبيرًا من الفنانين والجمهور، وضم مناقشات ثرية حول تجربته السينمائية ورؤيته الإخراجية.

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

