طرح فيلم "صوت هند رجب" في دور العرض الإسبانية

تستعد دور العرض الإسبانية لإستقبال فيلم “صوت هند رجب” بعد النجاح المدوي الذي حققه الفيلم في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا، وتُقدّم المخرجة التونسية كوثر بن هنية في فيلمها الأحدث “صوت هند رجب" عملاً إنسانيًا بالغ التأثير، تمزج فيه بين الوثائقي والدراما بأسلوب بصري مبتكر، لتعيد تصوير الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الأعوام الستة في غزة. ومن خلال هذا المزج بين الواقع والدراما، تُطلق بن هنية صرخةً عالمية من أجل العدالة، وتدعو المشاهدين إلى مواجهة الكلفة الإنسانية الفادحة للحرب وما تخلفه من ألمٍ لا يُمحى.



وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 46 عرض مقطع من صوت الطفلة هند رجب في بداية الفعاليات قبل عرض فيلمها كاملاً في ختام الليلة، كما قدم المهرجان عرضا مجانيا في اليوم التالي لجمهور القاهرة بدون حجز مسبق في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تقديم عروضٍ خاصةٍ لعملين سينمائيين بارزين من إسبانيا وتونس، اختير كلٌّ منهما لما أحدثته من أثرٍ عميق في المشهد السينمائي العالمي لعام 2025. سيُعرض فيلم "صراط" للمخرج أوليفر لاكس، وفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، في عروضهما الأولى في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المزمع إقامتها من 4 إلى 13 ديسمبر في البلد جدة التاريخية.



الفيلم الذي يعرض في سينمات أمريكا خلال أيام، افتتح مهرجان الدوحة السينمائي، وهو عمل يتجاوز حدود السينما التقليدية ليصبح عملًا فنيًا مقاومًا وأثرًا إنسانيًا خالدًا، وتقدّم كوثر بن هنية شهادةً صادقة ومؤرقة على مأساة الحرب، يتردّد صداها طويلًا في وجدان المشاهدين بعد انتهاء العرض.



في يناير 2024، حوصرت هند لساعات داخل سيارة بعد تعرّضها لإطلاق نار، محاطة بجثث أفراد عائلتها، لتكون الناجية الوحيدة. وخلال تلك الساعات، بقيت على تواصل مع متطوعي الهلال الأحمر الذين حاولوا عبور متاهة من الموافقات العسكرية والحكومية للوصول إليها.



