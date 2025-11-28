وفد ثقافي تشيكي في ضيافة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

استقبلت مكتبة مصر العامة وفدًا ثقافيًا من جمهورية التشيك، وذلك بالتعاون مع السفارة التشيكية والمركز الثقافي التشيكي، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بدعم التعاون الدولي وتعزيز التبادل الثقافي بين المحافظة والمؤسسات الأجنبية.

شهدت الزيارة مشاركة ممثلين من ثماني جزر من جمهورية التشيك، قدموا خلالها مجموعة مميزة من كتب الأطفال المصممة بأساليب مبتكرة غير تقليدية، بهدف إتاحة محتوى تعليمي بصري يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في أدب الطفل.

كما تضمنت الفعاليات عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي أعدها طلاب كلية التربية شعبة رياض الأطفال بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتور أحمد عطيتو، حيث جسد الطلاب عددًا من اللوحات الفنية باستخدام فن الأورجامي، بما يعكس قدراتهم الفنية في المزج بين الإبداع التشكيلي والتقنيات الفنية الحديثة.

وأكدت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الثقافية التي تستهدف إتاحة تجارب متنوعة تدعم الأنشطة التفاعلية المحفزة للإبداع، بما يسهم في الارتقاء بالوعي الفني والثقافي.