محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم

أحمد بسيوني

استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه “أنجي بروسبيرتي” التابعة لتوكيل، والتي تُعد أكبر ناقلة سيارات في العالم، وذلك في أولى رحلاتها داخل البحر المتوسط منذ دخولها الخدمة في أغسطس من العام الجاري. 

وتُعد السفينة أكبر سفينة نقل سيارات تستقبلها الهيئة في تاريخها؛ إذ يبلغ طولها 228 مترًا وترفع علم ليبيريا، بينما يصل غاطسها إلى 10 أمتار، وتقدر حمولتها الإجمالية بنحو 88 ألف طن، وبسعة استيعابية غير مسبوقة تصل إلى 25 ألف سيارة. وقد أنهت السفينة بالفعل عمليات تفريغ شحنتها المخصصة لميناء الإسكندرية فور وصولها.

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد استعدت مسبقًا لاستقبال السفينة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة بمجرد تلقيها إخطار جدول الرسو، وذلك منذ مغادرة السفينة سنغافورة في 11 نوفمبر وحتى عبورها قناة السويس في 25 نوفمبر. وشملت هذه الاستعدادات دراسة تخطيط التراكي والتأكد من جاهزية الرصيف المحدد من حيث الطول والعمق لاستقبال مثل هذه السفن العملاقة.

وفي هذا السياق، وجّهت السلطات المختصة بالهيئة إدارات الحركة والخدمات البحرية إلى تقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل أثناء عمليات القطر والإرشاد، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل الوصول والرسو عبر المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد، مما ساهم في تنفيذ العملية بسلاسة وفي وقت قياسي.

ويؤكد هذا الحدث قدرة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على التعامل بكفاءة مع أحدث وأضخم السفن العالمية، بما يعزز مكانتها كميناء محوري إقليمي قادر على استيعاب حركة التجارة العالمية المتنامية.

