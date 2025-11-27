قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بطريق الهاويس- الخاشعة | صور

محمود زيدان

 تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف طريق الهاويس- الخاشعة بمركز الحامول، بطول حوالي كيلو متر، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

يأتي هذا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار سلسلة المشروعات التي تشهدها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ69 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أحد ركائز التنمية بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة، وتطبيق إجراءات تضمن انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة وإعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا إلى وضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ من حيث موعد البدء والانتهاء ومعدل الإنجاز.

وتواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُجسد حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة في مختلف المراكز والمدن، على مستوى القطاعات كافة.

محافظ كفر الشيخ رضف رصف الطرق أخبار كفر الشيخ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

