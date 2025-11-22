فرص تحديث الأسطول .. رئيس مصر للطيران يعقد لقاءات مع شركات تصنيع المحركات وتأجير الطائرات

التقى الطيار أحمد عادل مع رؤساء ومسئولي كبرى شركات تصنيع الطائرات والمحركات وشركات الإيجار حيث اجتمع مع جاييل ميهوست رئيس شركة CFM وستيفان كوي الرئيس التنفيذي لشركة (Safran Aircraft Engines).

وتعد شركة CFM International هى الشركة المصنعة للمحركات المثبتة على طائرات شركة مصر للطيران من طرازات (B737-800 (CFM56-7B و A320/A321neo (CFM-LEAP1A) وكذا طراز (CFM-LEAP1B) B737-MAX المزمع استلامه خلال عام 2026.

تم بحث كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل تلك المحركات والتحديثات الجاري تنفيذها من جانب شركة CFM على المحركات الجديدة خاصة طراز LEAP1A/1B من أجل أداء تشغيلى أفضل لتلك المحركات.

كما تم التطرق لإمكانية التعاون بين شركة CFM وورشة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لإضافة إمكانيات وقدرات جديدة للورشة لإصلاح المحركات طراز CFM- LEAP1A/1B.

كما التقى عادل مع ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي لشركة Airbus العالمية وجابرييل سيميلاس رئيس شركة Airbus لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشغل مصر للطيران طرازات مختلفة من طراز أيرباص بأسطول شركة مصر للطيران (A320/A321neo , A330-200/300) بالإضافة إلى الطائرات الجديدة من طراز A350-900 المتوقع البدء فى استلامها بنهاية عام 2025 وناقش الطرفان الجوانب الفنية لتشغيل تلك الطائرات بأسطول شركة مصر للطيران Entry Into Service Process ، كما تم التطرق لبحث أوجه الدعم الفنى المختلفة والمقدمة من شركة أيرباص لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للحفاظ على تقديم الدعم الفنى المستمر لتشغيل طرازات أيرباص.

وواصل رئيس شركة مصر للطيران سلسلة الاجتماعات، حيث التقى مع بول بويل ​نائب أول الرئيس للتسويق، ورئيس منطقة أوروبا وأفريقيا لشركة Avilease ورامون سارتوريني ​المدير الإداري لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة Avolon حيث تم مناقشة أوجه التعاون مع تلك الشركات والتي تعد من أكبر شركات تأجير الطائرات، وقد أبدت تلك الشركات رغبتها فى تمويل الطائرات من طراز A350-900 المزمع استلامها خلال عام 2027 و 2028 بنظام Sale and Lease Back وكذا المشاركة فى المناقصات القادمة RFPs لتوفير طائرات جديدة سواء Narrow Body أو Wide Body بنظام التأجير التشغيلى operating Lease.

والتقى أيضا مع براد ماكمولين ​نائب أول الرئيس للمبيعات في شركة Boeing وأنبيسي يتبايرك ​نائب الرئيس للمبيعات بشركة Boeing حيث يضم أسطول مصر للطيران عدد من طائرات بوينج طراز (B737-800/ B787-9/ B777-300ER) بالإضافة إلى الطائرات الجديدة من طراز B737-8Max المزمع البدء فى استلامها خلال عام 2026، وتم مراجعة الجدول الزمني المحدد لاستلام الطائرات بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية لتشغيل تلك الطائرات بأسطول شركة مصر للطيران Entry Into Service Process.

كما اجتمع عادل مع سينثيا موكليفيتش نائب الرئيس للعملاء وتطوير الأعمال بشركة Collins وسعيد بوحيا، ​نائب الرئيس لإدارة حسابات العملاء بشركة Collins حيث تم مناقشة المستجدات الخاصة بمشروع تركيب المقاعد الجديدة Economy and Business Seats على عدد (19) طائرة من طراز B737-800 والدعم الفنى المقدم لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لهذا المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بتوريد مقاعد درجة رجال الأعمال Business Seats والتى سيتم تركيبها على الطائرات من طراز A350-900.

- وتابع عادل لقاءاته مع بيتر أندرسون الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة Aercap وديفيد ساوثارد نائب الرئيس لشئون تأجير الطائرات بشركة Aercap والتى تستأجر منها مصر للطيران عدد (8) طائرات من طراز B787-9، و (8) طائرات من طراز A320neo و(7) طائرات من طراز A321neo، حيث أبدت تلك الشركة رغبتها فى توسيع علاقاتها التجارية مع شركة مصر للطيران من خلال تمويل الطائرات من طراز A350-900 المزمع استلامها خلال عام 2027 و 2028.

وفي سياق متصل، التقى الطيار أحمد عادل محمود الهاملى الرئيس التنفيذى لمجموعة أبوظبي للطيران ADA، حيث تم استعراض أليات تنفيذ عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في مجالات الشحن الجوي وصيانة وعمرة الطائرات والخدمات اللوجستية والتدريب، وكذلك سبل التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي.

وأشار عادل إلى أنه تم خلال فعاليات المعرض عقد العديد من اللقاءات الهامة مع كبار مصنّعي الطائرات والمحركات، بالإضافة إلى شركات التأجير العالمية، حيث تناولت هذه الاجتماعات مناقشات بنّاءة حول تطوير إمكانيات التشغيل وتعظيم الكفاءة الفنية، إلى جانب دراسة خيارات جديدة لدعم خطط تحديث أسطول الشركة، بما يواكب التطور العالمي في صناعة الطيران، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وأكد أن مصر للطيران تعمل بكل جدية لضمان إدخال الطرازات الجديدة من A350-900 وB737-8 MAX إلى الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز القدرة التنافسية على الخطوط الدولية.

كما ثمّن عادل اهتمام شركات التأجير العالمية بزيادة حجم تعاونها مع مصر للطيران، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس الثقة المتنامية في خطط التوسع والتحديث التي تنتهجها الشركة، وفي قدرتها على تطوير عملياتها التشغيلية والفنية بما يتماشى مع معايير صناعة الطيران الحديثة.



