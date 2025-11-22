ننشر أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

أعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس مؤسسة الحج أسعار مستويات حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 .

المستوى الثالث 228 ألف جنيه بخلاف ثمن التذكرة

المستوى الثاني 262 ألف جنيه بخلاف ثمن التذكرة

المستوى الأول 415 ألف جنيه بخلاف ثمن التذكرة

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

إجراءات السحب الإلكتروني

ويشهد المؤتمر بدء إجراءات السحب الإلكتروني على الحصة المخصصة للجمعيات الأهلية والبالغة 12 ألف حاج، بعدما تقدم أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة للتسجيل عبر البوابة الموحدة للحج. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية فور انتهاء السحب عبر موقع الوزارة والموقع الرسمي للمؤسسة، وكذلك نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن أسعار وبرامج الحج لهذا الموسم، عقب إتمام المؤسسة القومية لتيسير الحج جميع التعاقدات الخاصة بخدمات المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج بجدة الأسبوع الماضي.