برلماني:حديث الرئيس يكشف رؤية شاملة للإصلاح ويعزز ثقة المصريين في مسار الدولة واستقرارها

أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بما تضمنته كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن حديث الرئيس حمل رسائل واضحة تتعلق بترسيخ دولة المؤسسات وبناء الإنسان، إلى جانب مواجهة التحديات بإدارة مدروسة ورؤية طويلة المدى.

وأوضح "شعيب " أن الرئيس قدّم نموذجاً صريحاً للشفافية عندما كشف عن استخدام “الفيتو” لرفض أي ممارسات انتخابية غير منضبطة، وهو ما يعكس التزاماً كاملاً بأن تسير العملية الديمقراطية في مصر على أسس سليمة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، بعيداً عن أي تدخلات أو تجاوزات.

وأضاف النائب محمد شعيب أن ما أعلنه الرئيس بشأن دخول ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة المزروعة بحلول عام ٢٠٢٦ يمثل تطوراً ضخماً في بنية الاقتصاد الزراعي، ويؤكد أن الدولة تسير نحو تعظيم الإنتاج وتقليل فجوة الاستيراد.

وأكد شعيب أن الرئيس وضع في حديثه خريطة متكاملة لبناء الإنسان من خلال الارتقاء بالصحة العامة واللياقة البدنية، وتوسيع برامج التحول الرقمي في كل المحافظات، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ رؤية الرئيس بشأن القضايا المجتمعية المرتبطة بقانون الطفل، وتأكيده على أن بناء وعي المجتمع هو الأساس في حل المشكلات، وأن الأسرة، والمدرسة، ودور العبادة، والإعلام شركاء رئيسيون في حماية النشء وضبط السلوك العام.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه بالتأكيد على أن حديث الرئيس حمل رسائل طمأنة وثقة، وأن وحدة المصريين كما أكد الرئيس هي الركيزة التي تبقى صامدة مهما اشتدت التحديات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجميع دعماً لمشروع الدولة الوطنية ومسارها التنموي.