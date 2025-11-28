الدولار يواصل ثباته في السوق المصرفي رغم التقلبات العالمية

حافظ الدولار على ثباته داخل البنوك المصرية اليوم، رغم تقلبات طفيفة شهدتها العملة الأمريكية عالميًا خلال الساعات الماضية. ويعكس هذا الثبات قدرة البنوك على إدارة تدفقات النقد الأجنبي بكفاءة.

وأشار محللون إلى أن استقرار السيولة الأجنبية ساعد على تثبيت الأسعار دون الحاجة إلى أي تعديل.

وأوضحوا أن مستويات الشراء والبيع بقيت قريبة من متوسطات الأسبوع الجاري.

وبحسب خبراء السوق، فقد أسهم الهدوء في الطلب من المؤسسات في استمرار ثبات الأسعار.

وتوقع المحللون أن تستمر الأسعار في التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة الحالية.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45

البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45

المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48

البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50