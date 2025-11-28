ماتت الفجر.. شقيقة الإعلامية هبة الزياد تعلن مفاجأة في أول ظهور لها

كشفت آية الزياد، شقيقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، في أول مداخلة إعلامية، تفاصيل جديدة عن رحيل شقيقتها، وقالت إن شقيقتها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضافت شقيقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « كلبش» مع الإعلامي حسن محفوظ، أن « والدتها المهندسة صباح، كانت قد ذهبت لـ مشوار، وبعد أن عادت لـ هبة وجدتها نائمة، وحاولت أن تصحيها من نومها اكتشفت أنها توفيت".

الأربعاء فجرا

ولفتت إلى أن الوفاة كانت يوم الأربعاء فجرا، وأنه بعد ذلك تم إجراء تصاريح الدفنة، ودفنها، وتم كتابة خبر الوفاة على صفحتها الرسمية من أجل الدعاء لها من محبيها.

أشارت إلى أن شقيقتها الراحلة، ووالدتها يعيشان في شقة واحدة، وأن والدتها طوال الوقت معها في تصوير البرامج وفي كل مكان تذهب له.

وأوضحت شقيقة الراحلة أنها تعيش في الإسكندرية، وعندما علمت بالخبر، أصيبت بالصدمة، وأنها حتى هذه اللحظة لا تستوعب خبر الوفاة ودخلت في حالة بكاء.

وفاة هبة الزياد

نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد

تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.