الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل الزعل يسبب الموت المفاجئ .. تفاصيل غير متوقعة في وفاة هبة الزياد

هبة الزياد
هبة الزياد
عادل نصار

حالة من الصدمة يعيشها الوسط الإعلامي بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ بدون اي مقدمات، الأمر الذي سبب حالة من الجدل بشأن الأسباب الحقيقية وراء حالة الوفاة.

شباب كثيرين يموتون دون الشعور بأمراض سابقة

من جانبه وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن ظاهرة الموت المفاجئ أصبحت ظاهرة عصرية، موضحًا أن الفترة الأخيرة هناك شباب كثيرين يموتون دون الشعور بأمراض سابقة.

هبة الزياد 

الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تابع أن الحياة ما هي إلا نبضة، فكل شخص قريب من الموت ولذلك على الجميع العمل لمثل هذا اليوم.

ولفت إلى أن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد قد تكون بسبب الزعل، لكن الرجيم القاسي لا يسبب الوفاة، لكن قد يسبب إغماء فقط، لكن لا يسبب الوفاة.

الإعلامية الشابة هبة الزياد

هبة الزياد 

وأشار إلى أن حالة الإعلامية الشابة هبة الزياد، توفيت بسبب توقف قلبي مفاجئ، وأن ما تعرضت له سكة قلبية، وأنه يطلب الجميع بالدعاء للراحلة.

كما أكدت الإعلامية إيمان الصاوي صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، أن الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله، " حافظة 27 جزء" وكانت حريصة على الصلاة.

كانت طالبة بالأزهر الشريف

وأضافت صديقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد،  أن الراحلة كانت من خريجي الأزهر الشريف، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وكانت تتعامل بالدين، وأنها لن تفتعل مشكلة في يوم من الأيام مع أحد.

ولفتت إلى أن الراحلة كانت تمارس الرياضة، وفي نفس الوقت كانت في مرحلة عمل رجيم، وأنها قبل الوفاة تناولت عصير برتقال، وحدث لديها هبوط في السكر، وبعدها توفيت.

هبة الزياد وفاة هبة الزياد الإعلامية هبة الزياد رحيل هبة الزياد

