قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها مصر والسعودية والإمارات.. تيك توك تحذف أكثر من 19 مليون فيديو مخالف

تيك توك
تيك توك
قسم التكنولوجيا

كشفت منصة تيك توك عن تقرير انفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمجتمع تيك توك على مستوى العالم.

وحذفت المنصة  18,998,721 فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، ضمن الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.

حماية سلامة المحتوى

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، في الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من  2,999,268 بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.


أزالت منصة تيك توك  2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، كما حظرت تيك توك أيضاً 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

السعودية

في المملكة العربية السعودية، أزالت تيك توك  4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع، وسجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة  89.3% من المقاطع المخالِفة.

الإمارات العربية المتحدة

وفي الإمارات، تمت إزالة  1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة  95.8% من المحتوى المخالف، علاوة على ذلك، حظرت تيك توك  105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت  192,482 بثًا مباشرًا.

المغرب
 

أما في المغرب، أزالت تيك توك  721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية  99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2%  من المحتوى المخالف وحظرت 70,195 مضيف بث مباشر وأوقفت  134,652 بثًا مباشرًا تماشياً مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.

العراق
 

سجل العراق إزالة 8,316,646فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف، وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637  مضيف بث مباشر وأوقفت  1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

لبنان
 

أزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%. وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، كما حظرت المنصة  41,439 مضيف بث مباشر وأوقفت  91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.

وتواصل منصة تيك توك بتوسيع نطاق البيانات المتعلقة بسلامة البث المباشر LIVE التي يتم الإبلاغ لمكافأة المبدعين الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصليًا وعالي الجودة، وعلى المقيض لمن يقدمون العكس، وفي الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و 1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.

والهدف من هذه التحذيرات توعية صنّاع المحتوى إذا كان محتواهم ينتهك إرشاداتنا حتى يتمكنوا من إجراء التغيير اللازم. وإذا لم يتم إجراء أي تغييرات، سيتم تعليق إمكانية حصول صانع المحتوى على الأرباح من خلال مزايا تحقيق الربح في البث المباشر.

كما استرجعت تيك توك المحتوى، في الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، وتم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، مصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488، وهو ما يبرز التزام المنصة بمنح صناع المحتوى الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ.

وتسعى تيك توك في إلهام الإبداع ونشر السعادة مع تواجد الثقة والأمان للحفاظ على إرشادات المجتمع في جميع أنحاء المنطقة عبر مبادرات الثقافة الرقمية والشراكات الإعلامية وجهود المشاركة المجتمعية لتعزيز استخدام أكثر أمانًا وإدراكًا، ليشعر الجميع بالأمان الحقيقي.

محتوى البث محتوى البث المباشر تيك توك فيديو مخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد