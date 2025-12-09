منها مصر والسعودية والإمارات.. تيك توك تحذف أكثر من 19 مليون فيديو مخالف

كشفت منصة تيك توك عن تقرير انفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، والذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمجتمع تيك توك على مستوى العالم.

وحذفت المنصة 18,998,721 فيديو مخالفًا لإرشادات المجتمع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، ضمن الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لترسيخ بيئة رقمية آمنة.

حماية سلامة المحتوى

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشرLIVE، واصلت تيك توك تعزيز حمايتها لسلامة المحتوى، حيث أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، في الربع الثاني من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 1,331,424 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,999,268 بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.



أزالت منصة تيك توك 2,930,606 فيديو خلال الربع الثاني من 2025 في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، حيث تم إزالة 95.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، كما حظرت تيك توك أيضاً 524,168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,189,411 بثًا مباشرًا لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

السعودية

في المملكة العربية السعودية، أزالت تيك توك 4,911,695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع، وسجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3%، بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3% من المقاطع المخالِفة.

الإمارات العربية المتحدة

وفي الإمارات، تمت إزالة 1,050,943 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9%، بينما تمت إزالة 95.8% من المحتوى المخالف، علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 105,985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192,482 بثًا مباشرًا.

المغرب



أما في المغرب، أزالت تيك توك 721,029 فيديو مخالف خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2% من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2% من المحتوى المخالف وحظرت 70,195 مضيف بث مباشر وأوقفت 134,652 بثًا مباشرًا تماشياً مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.

العراق



سجل العراق إزالة 8,316,646فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 92.3% من المحتوى المخالف، وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 589,637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1,391,264 بثًا مباشرًا لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

لبنان



أزالت تيك توك 1,064,802 فيديو في لبنان في خلال الربع الثاني من عام2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4%. وتمت إزالة 97.5% من المحتوى المخالف، وهي النسبة الأعلى في المنطقة، كما حظرت المنصة 41,439 مضيف بث مباشر وأوقفت 91,459 بثًا مباشرًا لانتهاك إرشادات المجتمع، مما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.

وتواصل منصة تيك توك بتوسيع نطاق البيانات المتعلقة بسلامة البث المباشر LIVE التي يتم الإبلاغ لمكافأة المبدعين الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصليًا وعالي الجودة، وعلى المقيض لمن يقدمون العكس، وفي الربع الثاني من 2025، اتخذت تيك توك إجراءات شملت التحذيرات وإلغاء تحقيق الربح، على 2,321,813 جلسة بث مباشر، و 1,040,356 من مبدعي البث المباشر LIVE على مستوى العالم لمخالفتهم هذه الإرشادات.

والهدف من هذه التحذيرات توعية صنّاع المحتوى إذا كان محتواهم ينتهك إرشاداتنا حتى يتمكنوا من إجراء التغيير اللازم. وإذا لم يتم إجراء أي تغييرات، سيتم تعليق إمكانية حصول صانع المحتوى على الأرباح من خلال مزايا تحقيق الربح في البث المباشر.

كما استرجعت تيك توك المحتوى، في الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، وتم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ 189,037 فيديو، تليه السعودية بـ 157,249، مصر بـ 136,171، ثم المغرب بـ 39,503، والإمارات بـ 39,116، ولبنان بـ 22,488، وهو ما يبرز التزام المنصة بمنح صناع المحتوى الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ.

وتسعى تيك توك في إلهام الإبداع ونشر السعادة مع تواجد الثقة والأمان للحفاظ على إرشادات المجتمع في جميع أنحاء المنطقة عبر مبادرات الثقافة الرقمية والشراكات الإعلامية وجهود المشاركة المجتمعية لتعزيز استخدام أكثر أمانًا وإدراكًا، ليشعر الجميع بالأمان الحقيقي.