قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشال تايمز: قمة العشرين تدخل مرحلة “السبات” مع مقاطعة ترامب

شعار قمة مجموعة العشرين ٢٠٢٥
شعار قمة مجموعة العشرين ٢٠٢٥
القسم الخارجي

قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، تبدو الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في حالة جمود شبه كامل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاطعة القمة، ما دفع عدة وفود إلى خفض مستوى مشاركتها والاكتفاء بعقد لقاءات ثنائية على هامش الحدث، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

غياب أمريكي — واصطفاف أرجنتيني

وأعلنت الولايات المتحدة، التي ستتولى رئاسة المجموعة نهاية الشهر الجاري، رسمياً أنها لن تشارك بأي مسؤول في اجتماع القادة يومي 22 و23 نوفمبر، مبررة ذلك بادعاءات غير صحيحة بشأن “تعرض البيض الأفريكانيين للقتل في جنوب أفريقيا”.

وانضم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى قرار المقاطعة، بينما أكدت الصين أن رئيس الوزراء لي تشيانغ سيشارك بدلاً من الرئيس شي جين بينغ.

تراجع دور المجموعة

ووصف مسؤول بارز مشارك في الإعداد للقمة حالة المنتدى بأنها “دخلت مرحلة سبات”، مؤكداً أن الدول الأعضاء لا تتوقع صدور بيان ختامي مشترك بسبب الخلافات العميقة، وخاصة مع الموقف الأميركي المتصلب تجاه العمل متعدد الأطراف.

ويشير التقرير إلى أن معارضة ترامب المتكررة للتعددية ونزعته الانعزالية أدت إلى إضعاف هيئات دولية رئيسية، بينها مجموعة العشرين، التي يفترض أن تجمع أكبر اقتصادات العالم لمعالجة الأزمات المشتركة.

رد جنوب أفريقيا

من جانبه، اعتبر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا القرار الأميركي "خسارة لواشنطن نفسها"، مؤكداً أن القمة ستمضي قدماً وأن “قرارات مهمة سيتم اتخاذها حتى دون المشاركة الأميركية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تتخلى عن دور محوري يفترض أن تضطلع به بصفتها أكبر اقتصاد في العالم”.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا توتراً واضحاً في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعدما تبنى ترامب مزاعم “الإبادة” ضد البيض في جنوب أفريقيا، وهي مزاعم سبق نفيها رسمياً.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الوفد الأميركي ضغط خلال الأشهر الماضية لمعارضة ملفات تتصدر الأجندة الجنوب أفريقية، خصوصاً تمويل المناخ وخفض الحواجز التجارية.

ورغم المشهد المتوتر، حققت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة بعض التقدم في مستويات عمل متخصصة، بينها:

  • إعلان حول جودة الهواء
  • اتفاقات لمكافحة تهريب الحياة البرية

لكن خبراء يؤكدون أن غياب الولايات المتحدة سيجعل تنفيذ أي مخرجات أصعب بكثير. ومن المتوقع مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وستمثل روسيا بمستوى غير رئاسي، إذ لم يحضر فلاديمير بوتين أي قمة لمجموعة العشرين منذ 2021 بسبب حرب أوكرانيا.

قمة العشرين مجموعة العشرين ترامب جنوب أفريقيا المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد