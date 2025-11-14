فاينانشال تايمز: قمة العشرين تدخل مرحلة “السبات” مع مقاطعة ترامب

قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، تبدو الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في حالة جمود شبه كامل بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاطعة القمة، ما دفع عدة وفود إلى خفض مستوى مشاركتها والاكتفاء بعقد لقاءات ثنائية على هامش الحدث، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

غياب أمريكي — واصطفاف أرجنتيني

وأعلنت الولايات المتحدة، التي ستتولى رئاسة المجموعة نهاية الشهر الجاري، رسمياً أنها لن تشارك بأي مسؤول في اجتماع القادة يومي 22 و23 نوفمبر، مبررة ذلك بادعاءات غير صحيحة بشأن “تعرض البيض الأفريكانيين للقتل في جنوب أفريقيا”.

وانضم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى قرار المقاطعة، بينما أكدت الصين أن رئيس الوزراء لي تشيانغ سيشارك بدلاً من الرئيس شي جين بينغ.

تراجع دور المجموعة

ووصف مسؤول بارز مشارك في الإعداد للقمة حالة المنتدى بأنها “دخلت مرحلة سبات”، مؤكداً أن الدول الأعضاء لا تتوقع صدور بيان ختامي مشترك بسبب الخلافات العميقة، وخاصة مع الموقف الأميركي المتصلب تجاه العمل متعدد الأطراف.

ويشير التقرير إلى أن معارضة ترامب المتكررة للتعددية ونزعته الانعزالية أدت إلى إضعاف هيئات دولية رئيسية، بينها مجموعة العشرين، التي يفترض أن تجمع أكبر اقتصادات العالم لمعالجة الأزمات المشتركة.

رد جنوب أفريقيا

من جانبه، اعتبر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا القرار الأميركي "خسارة لواشنطن نفسها"، مؤكداً أن القمة ستمضي قدماً وأن “قرارات مهمة سيتم اتخاذها حتى دون المشاركة الأميركية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تتخلى عن دور محوري يفترض أن تضطلع به بصفتها أكبر اقتصاد في العالم”.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا توتراً واضحاً في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعدما تبنى ترامب مزاعم “الإبادة” ضد البيض في جنوب أفريقيا، وهي مزاعم سبق نفيها رسمياً.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الوفد الأميركي ضغط خلال الأشهر الماضية لمعارضة ملفات تتصدر الأجندة الجنوب أفريقية، خصوصاً تمويل المناخ وخفض الحواجز التجارية.

ورغم المشهد المتوتر، حققت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة بعض التقدم في مستويات عمل متخصصة، بينها:

إعلان حول جودة الهواء

اتفاقات لمكافحة تهريب الحياة البرية

لكن خبراء يؤكدون أن غياب الولايات المتحدة سيجعل تنفيذ أي مخرجات أصعب بكثير. ومن المتوقع مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وستمثل روسيا بمستوى غير رئاسي، إذ لم يحضر فلاديمير بوتين أي قمة لمجموعة العشرين منذ 2021 بسبب حرب أوكرانيا.