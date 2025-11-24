تزايد إقبال الناخبين بلجان الأزبكية خلال الساعات المسائية في اليوم الأول

شهدت لجان الأزبكية، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في التصويت خلال الساعات المسائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تزايد إقبال الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل، وسط أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم وحرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتوافرت داخل محيط لجان الأزبكية مظلات لحماية الناخبين من الشمس خلال فترات الذروة، وكراسٍ مخصصة لكبار السن، إلى جانب فرق لمساعدة ذوي الهمم في الوصول إلى مقار الاقتراع بسهولة. كما وُضعت لوحات إرشادية توضّح خطوات الإدلاء بالصوت، مع التأكيد على توافر بطاقات الاقتراع المختومة وصناديق الاقتراع الشفافة المغلقة بالأقفال البلاستيكية، بما يعزز الثقة في سلامة العملية الانتخابية.

وفي لجنة مدرسة الحرية لغات – اللجنة رقم 18، شهدت الفترة المسائية توافدًا متزايدًا من الأهالي الذين فضلوا الإدلاء بأصواتهم بعد انقضاء ساعات العمل، حيث امتدت الطوابير بشكل منظم داخل ساحة المدرسة، وسط حضور بارز للشباب والسيدات.

والتزم الناخبون بإجراءات التصويت داخل اللجان، مع الحفاظ على خصوصية الاقتراع داخل الساتر المخصص لذلك، فيما ساهم انتشار عناصر التأمين والفرق التنظيمية في تسهيل حركة الدخول والخروج ومنع التكدسات.

وسادت لجان الأزبكية أجواء من الهدوء والاستقرار على مدار اليوم، مما يعكس جاهزية الجهات المنظمة وقدرتها على إدارة عملية الاقتراع بكفاءة عالية، في إطار الاستعدادات المقررة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً.