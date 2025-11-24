فركش مسلسل ورد على فل وياسمين بطولة أحمد عبد الوهاب وصبا مبارك

انتهى الفنان احمد عبد الوهاب من تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، احمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركه اروما استوديوز .



ومن ناحيه اخرى، شارك احمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي الذي يمتاز بمهارة النصب ويجيد اللغة الفرنسية .

وحقق فيلم درويش إيرادات تخطت الـ 40 مليون جنيه، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، احمد عبد الوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع .

وفي سياق متصل، ظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان ٢٠٢٥ من Creative Summit. وجائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً. بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.