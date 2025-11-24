خالد الغندور يثير الجدل حول أفضل حارس عربي بين الحضري وبونو

أعاد الإعلامي خالد الغندور طرح جدل جديد بين جماهير الكرة العربية، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك سؤالًا يستفسر فيه عن هوية أفضل حارس مرمى عربي، متسائلًا: "من الأفضل من وجهة نظركم: عصام الحضري أم ياسين بونو؟"، داعيًا المتابعين للتفاعل وإبداء آرائهم.



فاز المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس في إفريقيا عن عام 2025.

يأتي ذلك خلال حفل جوائز الكاف 2025، الذي يقام في المغرب في الرباط، المُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقدم بونو أداء متميز مع الهلال السعودي ومنتخب المغرب في العام الجاري.