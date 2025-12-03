ثقافة الإنعاش القلبي.. جمال شعبان: أول 6 دقائق قد تعيد الإنسان للحياة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب بنشر ثقافة الإنعاش القلبي، وأن تكون هذه القضية ثقافة شعبية، وأنه منذ سنوات يطالب بنشر هذه الثقافة بدلا من التجميع حول المريض أم من تعرض لأزمة قلبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه سيقوم بعمل حلقة مع الأطباء المتخصصين في هذا الأمر حتى يتعلم الكثير طريقة انعاش القلب.

وأوضح أن طريقة انعاش القلب تكون من خلال التدليك على عضلة القلب، بطريقة معينة، وأن الشخص يقوم بعمل 120 ضغطة في الدقيقة، ومن خلالها تضمن استعادة الحيوية للقلب في الحال، لحين نقله لـ المستشفى وعمل انعاش متقدم.

أول 6 دقائق

ولفت إلى أن اللحظات الأولى وتحديدا أول 6 دقائق في حالة الإصابة بمشكلات القلب يكون لها دور كبير في عودة الحياة لهذا الشخص، وأن هذه الثقافة لا تقتصر على الأطباء فقط، لكن أي شخص يستطيع عمل انعاش القلب.