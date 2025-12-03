أليو ديانج يضع شروطا جديدة للتجديد.. والأهلي يكثف مفاوضاته لحسم الملف

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن لاعب الوسط المالي أليو ديانج وضع مجموعة من الشروط الجديدة من أجل الموافقة على تجديد عقده مع القلعة الحمراء، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك بقوة في الساعات الماضية لإنهاء الملف قبل فتح الباب أمام عروض خارجية.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، إن ديانج طلب رفع راتبه السنوي ليصل إلى 1.8 مليون دولار، مع إلغاء بند نسبة المشاركة بشكل كامل من صيغة العقد الجديد، بالإضافة إلى تحمل النادي لقيمة الضرائب، بحيث يحصل على راتبه صافٍ دون أي خصومات.

وأشار الغندور إلى أن الأهلي من جانبه يتوقف عرضه عند 1.5 مليون دولار سنويًا، وهي القيمة التي ترى الإدارة أنها تتناسب مع هيكل الرواتب داخل الفريق، ولا تُخل بالمعايير المالية التي يلتزم بها النادي.

وأوضح أن إدارة الأهلي تسعى جاهدًة لإقناع ديانج بالبقاء، من خلال توفير حزمة من العروض الإعلانية والرعايات الخاصة لرفع إجمالي دخله السنوي وتعويض الفارق دون تحميل ميزانية النادي مبالغ إضافية