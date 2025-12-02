قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يشيد بـ أداء منتخب فلسطين: روح وعزيمة وإصرار
ارتدى ملابس سوداء.. حضور المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمته
كيف تحمي نفسك من النصب والمكالمات المزعجة؟.. قواعد ضرورية من تنظيم الاتصالات
بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
الأهلي يعلن عن خدمات طبية مكثفة فى بطولة إفريقيا لـ سيدات السلة
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة وتطوير 6 شوارع بالمدينة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تشمل قطع الفرمة بـ 6 شوارع بإجمالي أطوال تصل إلى 600 متر وبعرض 7.5 متر، تمهيدًا لفرد طبقة السن قبل تركيب الإنترلوك.

 وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير الشامل للطرق الداخلية بهدف توفير بيئة حضارية وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ الأعمال يتم بمتابعة يومية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني، فضلًا عن تحقيق أعلى جودة في التنفيذ بما يخدم أهالي المنطقة ويستجيب لاحتياجاتهم، مؤكدًا استمرار متابعة مشروعات البنية الأساسية في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الخدمات وتنفيذ خطط التطوير بصورة تتماشى مع متطلبات المواطنين.

كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

