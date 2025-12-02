محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة وتطوير 6 شوارع بالمدينة.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية تشمل قطع الفرمة بـ 6 شوارع بإجمالي أطوال تصل إلى 600 متر وبعرض 7.5 متر، تمهيدًا لفرد طبقة السن قبل تركيب الإنترلوك.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير الشامل للطرق الداخلية بهدف توفير بيئة حضارية وتحسين الحركة المرورية داخل المدينة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ الأعمال يتم بمتابعة يومية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني، فضلًا عن تحقيق أعلى جودة في التنفيذ بما يخدم أهالي المنطقة ويستجيب لاحتياجاتهم، مؤكدًا استمرار متابعة مشروعات البنية الأساسية في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الخدمات وتنفيذ خطط التطوير بصورة تتماشى مع متطلبات المواطنين.