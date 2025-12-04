الرحيل وارد ... شوبير يكشف مفاجأة بشان نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل تجديد عقد أحمد عبدالقادر نجم الفريق

واكد شوبير في تصريحات اذاعية أن النادي الأهلي سيقدم عرضاً أخيراً لتجديد عقد عبد القادر مشددا أن الإدارة لن تمانع في رحيل اللاعب إذا رفض العرض خاصة وأن عبد القادر يرغب في المشاركة الأساسية ويمتلك حرية التوقيع لأي نادٍ آخر اعتباراً من الشهر المقبل

وتابع ان الأهلي سيقدم عرضًا لتجديد عقد أحمد عبد القادر “ لو موافق ميلون مرحباً، ولكن لو مش موافق مفيش مشكلة إن اللاعب يرحل عن صفوف الفريق.”

وتابع “ لو مشى من الأهلي مش عيب يا جماعة أحمد عبدالقادر عايز يشارك مع الفريق، والحقيقة توروب منحه أكثر من فرصة واتعامل معاه كويس جداً، وده عكس ريبيرو إللى مكانش بيحبه”

واكمل “ المهم هنشوف أي اللي هيحصل، أحمد عبدالقادر عنده حرية التوقيع مع أى نادى بدءاً من الشهر المقبل”