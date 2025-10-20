يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لاستقبال جثمان أحد رهائن غزة الليلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن استعداد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستقبال جثة رهينة بعد استلامها من حركة المقاومة الفلسطينية حماس بغزة الليلة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة أمام المساعدات اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من إغلاقه، بزعم انتهاك حماس لوقف إطلاق النار الساري.

وقال المسؤول إنه بعد قرار سياسي، تدفقت المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم "بامتثال تام للاتفاق المبرم"، مضيفًا أن معبر رفح بين غزة ومصر "سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر".

ونفت حماس خرق اتفاق الهدنة، واتهمت بدورها إسرائيل بانتهاك الاتفاق.

وتواصلت الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث سرق مستوطنون، اليوم الإثنين، ثمار الزيتون المزروعة أمام منزل عائلة أبو أيمن صوفان في قرية بورين جنوب نابلس، ووضعوا مواد سامة على بوابة المنزل في محاولة لإيذاء السكان وبث الخوف في نفوسهم، وفق الأهالي.