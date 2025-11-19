منظومة أمان متطورة لحماية مفاعل الضبعة من المخاطر القصوى

كشف الدكتور أيمن الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن تكنولوجيا الجيل الثالث المتقدم المقدمة من روسيا تعد الأعلى عالميا من حيث الأمان.

وأشار خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المفاعل مزود بوسائل حماية متكررة قادرة على تحمل الاصطدام بطائرة بسرعة 150 مترًا في الثانية.

واسترسل : بالإضافة إلى مقاومة الأعاصير وموجات التسونامي، وامتصاص الموجات الانفجارية، ضمن فلسفة “الدفاع في العمق” المعتمدة في تصميمه.

وأوضح أن المفاعل مصمم للتعامل التلقائي مع أي طارئ، وأن احتمالات وقوع حادث نووي تكاد تكون منعدمة، مؤكدًا أن نسخة المفاعل المستخدمة في الضبعة تُعد الأكثر أمانًا على مستوى العالم.

كما كشف أن تصنيع المفاعل يستغرق نحو 40 شهرًا وفق منظومة صارمة تشمل مراجعات هندسية دقيقة، مع وجود فريق مصري داخل المصانع الروسية لمتابعة كل مراحل الإنتاج.