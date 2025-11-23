اختتام قمة العشرين في جنوب إفريقيا وانتقال الرئاسة إلى الولايات المتحدة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين، مشيرا الى انتقال رئاسة المجموعة رسميا إلى الولايات المتحدة.

ويمثل هذا الإعلان نهاية ولاية جنوب إفريقيا على رأس المنظمة، ويفتح المجال أمام القيادة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الذي تولى منصبه في 20 يناير 2025.

وتشكل عملية تسليم رئاسة المجموعة، خطوة مفصلية في جدول أعمال مجموعة العشرين، في وقت اعلنت فيه الإدارة الأمريكية الجديدة عن نيتها تركيز قمة العام المقبل على قضايا التعاون الاقتصادي.