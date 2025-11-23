هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت.

وتتواصل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تقدم حذر، في وقت تحاول فيه حركة حماس تثبيت نفوذها داخل القطاع خلال الهدنة المستمرة منذ نحو ستة أسابيع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: يعتقد مسئولون إسرائيليون أن هذا السعي هو أحد الأسباب وراء تأخير الحركة في تسليم جثامين الرهائن الثلاثة المتبقين لديها، وهي خطوة من شأنها فتح الباب أمام مفاوضات المرحلة التالية، بما في ذلك مسألة نزع السلاح.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن حماس لا تمانع ما وصفته بـ"تنظيم السلاح"، لكنها تشدد على أن هدفها هو الاحتفاظ بترسانتها لا تسليمها.



