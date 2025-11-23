صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ شريك استراتيجي في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC Expo 2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث – IRC Expo 2025، الحدث الدولي الأكبر الذي يجمع الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال والصناعة من مختلف الدول لعرض وتسويق الابتكارات ومخرجات البحوث المتميّزة.

ويمثل اختيار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي خطوة مهمة تعكس دعم الدولة لمنظومة الابتكار، وتمكين الشباب المبدعين، وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات صناعية وفرص استثمارية حقيقية.

11–12 ديسمبر 2025

فندق سانت ريجس – القاهرة

انضموا إلينا في أكبر منصة دولية تُعيد تعريف مستقبل الابتكار.