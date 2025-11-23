مستقبل وطن: حملات التشويه محاولات لإثارة الفتن وزعزعة الثقة ومستمرون في خدمة الدولة

أصدر حزب مستقبل وطن بيانًا رسميًا أكد فيه متابعته لسلسلة الحملات الممنهجة التي استهدفت الحزب ومرشحيه خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر مشبوهة بهدف نشر الفتن والشائعات وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومكوناتها الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني.

وأوضح الحزب أن موقفه كان ولا يزال قائمًا على مواجهة كل محاولات الهدم والتشويه، مشددًا على أن الرد الحقيقي يتمثل في المزيد من البناء والعمل المخلص والانطلاق نحو مستقبل أفضل، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ استقرار الدولة.

وأكد البيان أن الحزب لم يشغل نفسه يومًا بالرد على ما سماها "الأكاذيب الممولة"، وإنما يعمل على تقديم خدمات حقيقية للمواطنين والمساهمة في دعم الدولة في ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في إطار احترام الدستور والقانون والعمل الحزبي المسؤول.

وأشار مستقبل وطن إلى أنه يثق في وعي الشعب المصري وقدرته على التمييز بين الحقائق والشائعات، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة التي تستهدف استقرار البلاد.

وأكد الحزب التزامه بخوض المنافسة الانتخابية بنزاهة واحترام، والعمل من أجل "مصر أولًا"، وأنه سيواصل إصدار بيانات توضيحية للرد على الأكاذيب والشائعات المتداولة.