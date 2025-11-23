مستقبل وطن:سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي الحملات والشائعات ضدنا

أكد حزب مستقبل وطن، أنه يرحب بحرية التعبير وتعددية الآراء في إطار من الإحترام والإيجابية والنقد البناء، مشددا في الوقت نفسه على اعتزامه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه, ضد مروجي الشائعات ومطلقي الحملات والأخبار الكاذبة .

وذكر الحزب في بيانه له أنه تابع سلسلة الحملات الممنهجة ضد الحزب ومرشحيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، والتي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية, وروجها البعض لأسباب في نفسه ، في إطار بث الفتن والشائعات المغلوطة بهدف زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وكافة مكوناتها الوطنية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني .

وأضاف ي بيانه أن موقف الحزب كان ولا يزال دائماً، في مواجهة كافة محاولات الهدم والتشوية, هو المزيد من البناء والعمل المخلص الجاد، وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية, فقد ارتأي عدم الإلتفات لتلك الحملات منذ بدايتها، وآثر عدم الإنزلاق في أي مهاترات من شأنها تشتيت الحزب عن رسالته الأساسية وهدفه الأسمى (خدمة المواطن المصري والمساهمة في مسار تنمية الدولة المصرية والعمل على تثبيت أركان الدولة وترسيخ دعائم مؤسساتها الديمقراطية).