أخبار العالم

حزمة قضايا ومفاجأة كبرى في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب

شعار الجامعة العربية
شعار الجامعة العربية
الديب أبوعلي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن عقد الدورة  (55) العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب في 26 نوفمبر الجاري، والتي تسبقها اجتماعات تحضيرية للدورة (103) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة (21) للمكتب التنفيذي في 25 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد، صرّح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن هذه الدورة ستتدارس عدداً من القضايا الهامة بدءاً بالقضية الفلسطينية في سياق التطورات السياسية والدبلوماسية والميدانية الراهنة، وتبعات الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وخاصة على مستوى الدور المنوط بالإعلام العربي في مواكبة الزخم الدولي الداعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح السفير خطابي، أن جدول أعمال الدورة يتضمن على الخصوص تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي، والخطة المرحلية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وخطة الإعلام البيئي، وملف التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلاً عن جملة من القضايا التنظيمية بما في ذلك تشكيل المكتب التنفيذي، واختيار عاصمة الإعلام العربي 2026، ومتابعة أنشطة بعثات الجامعة العربية والمنظمات الإعلامية، واكتساب العضوية بصفة مراقب لكل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجلس وزراء الإعلام.

كما أعلن أن حفل توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة سيقام على هامش هذه الدورة الوزارية بمقر الأمانة العامة، مؤكداً أن هذه الجائزة الرفيعة تُسلَّم — تحت مظلة الجامعة العربية — برعاية دولة الكويت منذ 2023.

وقد توجه السفير بالشكر والتقدير لوزارة الإعلام الكويتية على رعايتها الكريمة للجائزة وإلى لجنة التحكيم على التزامها المهني بمعايير الاستحقاق والحياد والجدارة في تقييم الأعمال المرشحة.

وذكر رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن الدورة الحالية للجائزة نُظمت تحت شعار "الشباب والإعلام الجديد"، وتنافس فيها 150 عملاً صحفياً من 13 دولة عربية، وشملت ميادين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي–البصري والرقمي، معلناً أنه، فضلاً عن الجوائز المالية المخصصة للفائزين، سيتم تكريم الوزير أحمد عساف، المشرف على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين، في إشارة تضامنية من الجامعة العربية مع الإعلام الفلسطيني في ظل ما يتعرض له تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، بجانب تكريم مجموعة من الإعلاميين العرب.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس وزراء الإعلام العرب الجنة الدائمة للإعلام العربي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قطاع غزة السفير أحمد رشيد خطابي جائزة التميز الإعلامي العربي حفل توزيع جائزة التميز الإعلامي العربي الجامعة العربية وزارة الاعلام الكويتية

