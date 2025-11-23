قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ الوادي الجديد يفتتحان حضانة أطفال | صور

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، دار حضانة أبناء العاملين بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة و القيادات الشعبية و المؤسسات الأهلية.

جاء ذلك خلال تفقدهم للمجمع، حيث أشادت الوزيرة الوزيرة بالخدمات التعليمية والرعاية المتكاملة المجانية التي تقدمها الحضانة لخدمة أطفال العاملين والعاملات، و توفير منظومة عمل داعمة. كما اطلّعت على منظومة العمل وما يقدمه المجمع من خدمات حكومية متكاملة وفق أحدث النظم الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير بيئة العمل الحكومي.

واختتمت الجولة بعرض تقديمي شامل تناول أبرز المشروعات والبرامج التنموية والخدمية بالمجمع، وأعلنت خلاله الوزيرة عن الإعداد لإطلاق مشروع استصلاح  ٥ آلاف فدان بالمحافظة لصالح صندوق تكافل وكرامة و ١٠٠٠ فدان أخرى لصالح صندوق دعم الصناعات الحرفية؛ لدعم موارد الصندوقين والتوسع في برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وشهدت الوزيرة والمحافظ توقيع عقد تمليك أرض وقف النخيل التابعة لجمعية الدكتور مصطفى محمود، على مساحة ٢٠٠ فدان والتي تضم ١٢ ألف فسيلة نخيل، بحضور الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بما يسهم في تعزيز جهود المحافظة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يخدم أبناء المحافظة.

