وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ الوادي الجديد يفتتحان حضانة أطفال | صور

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، دار حضانة أبناء العاملين بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة و القيادات الشعبية و المؤسسات الأهلية.

جاء ذلك خلال تفقدهم للمجمع، حيث أشادت الوزيرة الوزيرة بالخدمات التعليمية والرعاية المتكاملة المجانية التي تقدمها الحضانة لخدمة أطفال العاملين والعاملات، و توفير منظومة عمل داعمة. كما اطلّعت على منظومة العمل وما يقدمه المجمع من خدمات حكومية متكاملة وفق أحدث النظم الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير بيئة العمل الحكومي.

واختتمت الجولة بعرض تقديمي شامل تناول أبرز المشروعات والبرامج التنموية والخدمية بالمجمع، وأعلنت خلاله الوزيرة عن الإعداد لإطلاق مشروع استصلاح ٥ آلاف فدان بالمحافظة لصالح صندوق تكافل وكرامة و ١٠٠٠ فدان أخرى لصالح صندوق دعم الصناعات الحرفية؛ لدعم موارد الصندوقين والتوسع في برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وشهدت الوزيرة والمحافظ توقيع عقد تمليك أرض وقف النخيل التابعة لجمعية الدكتور مصطفى محمود، على مساحة ٢٠٠ فدان والتي تضم ١٢ ألف فسيلة نخيل، بحضور الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بما يسهم في تعزيز جهود المحافظة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يخدم أبناء المحافظة.

وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ الوادي الجديد يفتتحان حضانة أطفال بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ الوادي الجديد يفتتحان حضانة أطفال بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ الوادي الجديد يفتتحان حضانة أطفال بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية