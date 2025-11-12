قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
أخبار البلد

ثوران جديد لبركان «كيلوا» في هاواي يقذف حمما بارتفاع 400 متر

بركان كيلوا
بركان كيلوا
حنان توفيق

شهدت جزيرة هاواي الكبرى ثورانًا جديدًا لبركان كيلوا، في استمرار للنشاط البركاني الذي لم يتوقف منذ ديسمبر الماضي.

اندلع  في جزيرة هاواي الكبرى ثوران جديد لبركان كيلوا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، إذ أطلق كميات هائلة من الحمم البركانية التي ارتفعت إلى نحو 400 متر في الهواء، أي ما يعادل ارتفاع مبنى "إمباير ستيت" في مدينة نيويورك.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هذا الثوران يُعد امتدادًا للنشاط البركاني المستمر منذ ديسمبرالماضي، مع استمرار تدفق الصهارة عبر المسار ذاته الذي يغذي الفوهات منذ أشهر.


وأشارت الهيئة إلى أن بركان كيلوا شهد خلال العام الماضي فقط ما يقارب 36 ثورانًا متفاوت الشدة، ما يجعله واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا على سطح الأرض.

وبينما تُشكّل الحمم المنبعثة خطرًا على البيئة المحيطة، أكد الخبراء أن تدفقها يسهم على المدى الطويل في تكوين أراضٍ صلبة جديدة تمثّل الأساس الجيولوجي لجزيرة هاواي وتضاريسها المتجددة.

وذكر العلماء أن الثوران الحالي لا يزال في مراحله الأولى، وأنه يقع ضمن نطاق منتزه براكين هاواي الوطني، حيث لوحظ استمرار تدفقات الحمم من الفتحة الشمالية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أوضح مرصد البراكين الأمريكي أن الانبعاثات البركانية الأخيرة ترافقها مستويات منخفضة من الغازات، ما يدل على أن الصهارة الصاعدة فقيرة بالمكوّنات الغازية في الوقت الراهن.

مراقبة النشاط البركاني

أضاف التقرير أن أجهزة الرصد سجّلت معدلات منخفضة لتمدد سطح البركان خلال اليوم الماضي، وهو ما دفع العلماء إلى تمديد فترة المراقبة والتوقعات ليوم إضافي، متوقّعين احتمال ظهور نوافير حمم عالية في أي وقت بين الآن و12 نوفمبرالجاري.

وتواصل الفرق العلمية التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مراقبة النشاط البركاني بدقة عبر الأقمار الصناعية والمجسّات الأرضية، لتقييم تطورات الثوران وحماية السكان والزوار من أي مخاطر محتملة.

كما تُجرى دراسات متواصلة لتحليل تأثير هذه الحمم على البيئة والتضاريس الطبيعية لجزيرة هاواي، التي تتشكّل باستمرار تحت تأثير النشاط البركاني.

