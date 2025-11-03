مجموعة بيراميدز.. صدام جديد مع نهضة بركان بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن صدام جديد بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

كان بيراميدز فاز على نهضة بركان مؤخرًا في بطولة السوبر الإفريقي بهدف دون رد.

وضمت المجموعة الأولى كل من: نهضة بركان - بيراميدز- ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.



تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا:

التصنيف الأول: الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني – بيراميدز المصري – الهلال السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي – الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.