هيثم فاروق : مجموعة الزمالك الأصعب بكأس الكونفدرالية

أكد هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق أن مجموعة الفارس الأبيض والمصري البورسعيدي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية تعتبر الاصعب.

قال هيثم فاروق نجم الزمالك السابق عبر قناة بي إن سبورتس:

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بشهادة الجميع هي الأصعب طبعاً لوجود المصري وكايزر تشيفز وزيسكو.

تابع نجم الزمالك السابق: أنا دائما افضل مواجهه الفرق أصحاب التاريخ والكبار عن مواجهة الفرق المغمورة في بطولات افريقيا.

أضاف: الموسم الماضي الكل كان يتحدث على أن الزمالك يواجه ستيلينبوش اللي بيشارك اول مرة في تاريخه وأنها مواجهه سهله والتأهل فيها مضمون والزمالك خرج منهم.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه قائلا: لذلك مواجهه الفرق الكبيرة واللي ليها اسم بتكون افضل بالنسبالي.. مشكله بس المجموعة أن جنوب افريقيا أو زامبيا السفر فيهم طويل رحلات تتخطى 8 أو 9 ساعات وفي مسافات.

الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع فريقي المصري والزمالك في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية كلا من: الزمالك والمصري وكايزر تشفيز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.